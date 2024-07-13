中国海军万吨医院船赴南中国海执行首次任务

中国南部战区海军万吨新舰“丝路方舟”号医院船星期三（7月10日）赴南中国海域，开启入列以来的首次医疗服务。

根据中国南部战区星期四（7月11日）公号消息，“丝路方舟”号在广东湛江某军港解缆起航，奔赴西南沙及华南沿海各岛礁，开启入列以来的首次医疗服务。该医院船主要担负战时海上伤员医疗救护与后送，平时为岛礁居民和部队官兵巡诊，执行国际人道主义医疗服务、重大灾难应急医疗救援和对外军事医学交流与合作等任务。

此次巡诊医院船搭载的医疗力量以南部战区海军第一医院精干医护人员为主，解放军总医院、南部战区总医院、海军军医大学也派出相应的卫勤力量，随船开展相关诊疗服务。

另据中国央视新闻介绍，此次“丝路方舟”号医院船执行任务的目的地包括杆列岛、永暑礁、永兴岛等西南沙及华南沿海岛礁。“丝路方舟”号此行搭载医疗队员、文化骨干、法律专家，将按既定航线进行医疗巡诊，并同步开展海上伤员救治演练、后装业务帮带等。其中，执行任务的医疗力量以南部战区海军第一医院为主体，解放军总医院、南部战区总医院、海军军医大学也派出卫勤力量，随船开展诊疗服务。

“丝路方舟”号是中国自主设计建造的第二艘万吨级制式远洋医院船，首艘制式远洋医院船为“和平方舟”号，它也是世界上首艘专门为开展海上医疗救护设计制造的医院船，2008年入列。

报道介绍，两艘医院船都没有搭载导弹、舰炮、鱼雷，而是先进的医疗设施和技术精湛的医护人员。相比“和平方舟”号医院船，“丝路方舟”船体结构和面积相同，但满载排水量更大，续航能力也更强。

“丝路方舟”号医院船分门诊区、防疫功能区、检伤分类区、手术区、抢救区、病房区等医疗区，参照三甲医院标准，配备了完善的医疗设备，具备良好的综合保障能力。