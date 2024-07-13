德国据报将在欧盟就对华电动车关税案投下弃权票

知情人士透露，德国预计将在下星期一（7月15日）就欧洲联盟对中国电动车关税案投下弃权票。

路透社星期五（7月12日）引述匿名知情人士报道上述消息。

欧盟委员会此前决定按照计划，从7月5日起对中国制造的电动车征收高达37.6%的额外临时关税。此决定无需获得欧盟成员国的支持，但如果临时关税在实施近四个月期间，遭到多数欧盟成员国的反对，为期五年的最终关税将无法在11月时生效。

在征收临时关税阶段投下弃权票，意味着支持欧盟委员会继续与北京就上述关税案进行磋商。

其中一名知情人士称，欧盟对中国电动车的反补贴调查仍在进行，欧盟委员会与中国政府就此关税案的磋商也在持续中，因此欧盟最大经济体德国决定投下弃权票。

德国汽车制造商去年有三分之一的销售额来自中国市场，因此反对上述关税案。他们担心中国将采取反制措施，也害怕与德国第二重要贸易伙伴中国发生贸易冲突。

法国是对华电动车关税案的坚定支持者之一，匈牙利则谴责此案。欧盟是在未接到任何业界投诉的情况下，启动对华电动车的发补贴调查。

德国总理朔尔茨星期五被问及是否将投下弃权票时，拒绝确认德国的投票选择。他说，德国预计欧盟执委会将与中国就此案达成对欧洲汽车行业有利的协议。