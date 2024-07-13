网信办整治未成年人网络环境 打击直播平台将校园霸凌娱乐化等

中共中央网信办将在全国范围内部署开展“清朗·2024年暑期未成年人网络环境整治”专项行动，整治重点包括直播平台摆拍校园霸凌视频、将校园霸凌行为娱乐化，电商平台利用儿童模特做性暗示动作、无底线营销等问题。

据“网信中国”微信公众号星期六（7月13日）消息，网信办通知称，此次行动为期两个月，重点整治六个环节突出问题，以加强未成年人网络保护，营造更加健康安全的网络环境。

根据通知，整治行动的其中一大重点是短视频、直播平台，其中包括“二次包装”经典动画或儿歌，集中展示暴力血腥内容；摆拍校园霸凌视频，将校园霸凌行为娱乐化；利用“网红儿童”牟利，恶搞儿童博取关注、卖惨引流等问题。

在社交平台方面，将重点整治在未成年人照片分享、交友信息等页面，发布诱导不良交友、引流非法网站等信息；创建专门话题、群组等，恶意发布反击攻略、进行恶意P图，煽动亲子、师生对立等问题。

电商平台方面，将重点整治向未成年人售卖软色情手办文具、动漫周边等商品；利用儿童模特摆出不雅姿势、做性暗示动作，借未成年人形象进行无底线营销等问题。

同时，通知也提到一些儿童智能设备对第三方APP提供的信息内容审核把关不严，存在不良导向内容，或是以积分排行、功能解锁等为名，诱导未成年人过度消费等。

中央网信办有关负责人要求各地网信部门密切关注涉未成年人问题新特点新表现，对各类违规行为保持高压态势，从严处置违规平台、账号及相关MCN机构。同时压实平台主体责任，健全平台未成年人网络保护机制。