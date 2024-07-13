赵乐际：金砖国家立法机构要反对脱钩断链筑墙设垒

中国全国人大常委会委员长赵乐际出席金砖国家议会论坛时说，立法机构要发出坚持多边主义、促进共同发展的响亮声音，反对“脱钩断链”“筑墙设垒”，推动营造国际化、市场化、法治化营商环境。

根据新华社报道，第十届金砖国家议会论坛7月11日至12日在俄罗斯圣彼得堡举行。赵乐际星期四（7月11日）在论坛全体会议上发表讲话时说，金砖国家立法机构长期保持友好合作，在深化金砖战略伙伴关系中发挥着重要作用。本届论坛是金砖扩员后举行的首次议会论坛，体现了“全球南方”团结自强的蓬勃势头和共谋发展的坚定意愿。

赵乐际强调，金砖国家立法机构要立足职能定位，弘扬开放包容、合作共赢的金砖精神，巩固金砖团结，促进务实合作，助力金砖合作机制高质量发展。要坚守初心，维护金砖国家共同利益。深化立法机构交流合作，在彼此核心关切问题上相互支持，不断夯实金砖合作的政治互信。要乘势而上，服务“大金砖合作”行稳致远。充分发挥“大金砖”的资源、市场等优势，推动务实合作提质升级。

赵乐际说，立法机构要发出坚持多边主义、促进共同发展的响亮声音，反对“脱钩断链”“筑墙设垒”，推动营造国际化、市场化、法治化营商环境。要深化交流，夯实金砖合作民意基础。发挥立法机构接地气、聚民心、汇民智的优势，支持文明交流互鉴，促进人民相知相亲。要开放包容，拓展立法机构“金砖+”合作。加强同广大新兴市场和发展中国家立法机构及多边组织的交流对话，提升金砖机制的辐射面和影响力。

赵乐际星期五（12日）出席论坛扩大会议时指出，中国国家主席习近平提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，推动构建人类命运共同体，这些重大倡议得到国际社会的普遍赞誉和广泛支持。

他说，面对机遇和挑战，要坚持公平正义，维护世界和平安全；坚持成果共享，促进各国共同繁荣；坚持开放包容，推动文明交流互鉴。中方愿与金砖伙伴和广大发展中国家一道，传承弘扬和平共处五项原则，共同担当构建人类命运共同体的时代使命。

本届论坛的主题为“议会在加强多边主义、促进全球公正发展和安全方面的作用”。论坛签署了《金砖国家议会论坛谅解备忘录议定书》，并通过了论坛联合宣言。