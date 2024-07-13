辽宁一市监局未到午休提前离岗就餐 官方问责

针对网民反映辽宁省丹东市元宝区市监局工作人员未到午休时间提前离岗就餐问题，丹东元宝区纪委监委证实情况属实，问题已进入问责程序。

据丹东市委网络安全和信息化委员会办公室官方微博消息，元宝区政府新闻办星期五（7月12日）通报称，7月11日，针对媒体和网民反映“元宝区市场监督管理局工作时间内提前就餐”问题，丹东元宝区纪委监委组建核查组开展核查。

核查组初步查明反映情况属实，元宝区市场监督管理局存在工作时间内电话未接听、提前就餐问题，现已进入问责程序。

元宝区政府表示，元宝区委、区政府将围绕相关问题严肃工作纪律，查找服务群众工作中存在的不足和问题，转变工作作风。

新黄河客户端此前报道，网友肖先生（化名）7月10日上午在当地发现一家商户涉虚假宣传，于11点10分左右致电元宝区市监局举报投诉，但电话无人接听。他直接前往该局办公楼，却被保安以已下班为由阻拦。

肖先生认为，元宝区市监局中午下班时间应为11点30分，当时他的手表显示时间为11点26分。肖先生进入该局办公区后，于11点27分发现该局二楼餐厅众多工作人员正在进餐，三楼和四楼的多个业务科室及窗口大厅工位上，工作人员寥寥无几。

新黄河记者星期五上午就此事致电属地元宝区政府，工作人员称此事仍在调查当中。记者随后致电元宝区市监局询问为何事发两天仍无进展，工作人员回应：“有必要和您说吗？”随即挂断电话。