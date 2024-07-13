中国批菲律宾：将南中国海仲裁案裁决奉为圭臬是落入美西方圈套陷阱

针对菲律宾外交部纪念南中国海仲裁裁决出台八年，中国驻菲律宾使馆发言人星期六（7月13日）回应说，菲方将南中国海仲裁案裁决奉为圭臬，实际上已落入美西方国家的圈套和陷阱。中国将继续坚定维护自身领土主权和海洋权益，同时坚持同直接有关当事国在尊重历史事实和国际法的基础上，通过谈判协商妥处涉海矛盾分歧。

根据中国驻菲律宾大使馆以问答形式发布的声明，菲律宾外交部星期五（12日）发表声明，纪念“南中国海仲裁案裁决”出台八年，称该裁决具有终局性和约束力，菲方对七国集团等一贯支持裁决深受鼓舞，欢迎国际海洋法法庭气候变化有关咨询意见援引该裁决，并认为这巩固了裁决作为国际法组成部分不可动摇的地位。同日，美国等也就此发表声明。使馆对此有何评论？

中国驻菲律宾使馆发言人回应说，南中国海仲裁案本质上是一场披着法律外衣的政治闹剧。菲律宾违背同中方通过双边协商谈判解决南中国海有关争议的共识，违反《南海各方行为宣言》有关由直接相关当事国通过协商谈判和平解决争议的规定，滥用《联合国海洋法公约》争端解决机制，无视中方所作的排除性声明，执意对中方提起南中国海仲裁案。

发言人说，仲裁庭越权管辖、枉法裁判，所作裁决非法、无效。中国不接受、不参与仲裁，不接受、不承认所谓裁决，更不接受任何基于该裁决的主张和行动。中方这一立场得到100多个国家的支持、理解。许多国际权威的法学专家和学者对仲裁裁决提出批评和质疑。

发言人还指，菲方将南中国海仲裁案裁决奉为圭臬，不惜以牺牲中菲关系为代价，实际上已落入美西方国家的圈套和陷阱，成为一些国家构建反华遏华“小圈子”的工具。菲方视裁决和《联合国海洋法公约》为其在南中国海政策和行动的两大基石，但裁决本身又严重背离《公约》，这暴露出菲方立场的自相矛盾。菲方顽固坚持错误立场，死守裁决的结果不放，只会让自己在错误的道路上越走越远。

发言人说，南中国海仲裁裁决根本不构成国际法，反而对国际法治造成冲击。国际海洋法法庭发布的咨询意见聚焦应对气候变化、海洋环境保护问题，不涉及领土和海洋争端问题，也不涉及南中国海仲裁案裁决效力认定问题。任何企图混淆视听的炒作都注定是徒劳的，都掩盖不了裁决非法无效的本质，也阻挡不了中国捍卫自身领土主权和海洋权益的坚定决心。

发言人还说，当前，在中国和亚细安国家的共同努力下，南中国海局势保持总体稳定。中方愿继续和包括菲律宾在内的亚细安各国一道，管控海上分歧，深化涉海合作，全面有效落实《南海各方行为宣言》，积极推动“南海行为准则”磋商，共同维护南中国海和平稳定。中国将继续坚定维护自身领土主权和海洋权益，同时坚持同直接有关当事国在尊重历史事实和国际法的基础上，通过谈判协商妥处涉海矛盾分歧。中国敦促菲方恪守承诺，停止利用和炒作非法裁决，早日回到双边谈判解决争议的正确轨道上来。

发言人还批评，美国是南中国海仲裁案的始作俑者，每年在相关裁决出台周年之际，纠集部分域外国家大肆渲染炒作，企图以此向中方施压，逼迫中国接受非法裁决，中方对此坚决反对。中方敦促以美国为首的域外国家，切实尊重地区国家维护本地区和平稳定的努力，停止采取不利于本地区和平稳定的言行，停止做南中国海和平稳定的麻烦制造者。