慢驶打卡致拥堵 深中通道暂关海底隧道天幕

深中通道通车半个月以来吸引众多民众打卡，但海底隧道中段天幕投光灯已暂时关闭，原因是部分网络媒体过度渲染、嫁接剪辑，导致有司机特意减速欣赏拍照，造成安全隐患和交通拥堵。

据深圳宝安日报报道，近日有市民反映，前往海底隧道多次，都没看到新闻报道中海底隧道顶上的炫酷灯光。

深中通道运营管理方星期四（7月11日）回应说，海底隧道中段天幕投光灯已暂时关闭，后续将根据运营管理的实际需要，对全线景观照明进行适当调整，保障市民游客安全通行。

深中通道管理中心介绍，深中通道照明分为基本照明和景观照明两部分。其中，深中通道海底隧道两侧布有可智能调节的全彩景观灯带，可根据环境温度、车流状况变色。

正常通行情况下，灯带会显示绿色或蓝白色，可设置流水跑动或七彩变换缓解长距离隧道通行的视觉疲劳。发生交通事故或紧急事件时，智能灯带由近至远分段显示红、黄、绿色，起警醒作用，并能引导人员疏散。

对于天幕投光灯关闭原因，深中通道管理中心解释说，项目通车后，由于部分网络媒体过度渲染、夸大投光灯效果，甚至剪辑嫁接如海底世界等3D动画效果造成误解，导致不少驾驶员驾车到该路段时，特意降低车速缓行观看和拍照。这在一定程度上造成安全隐患，也直接导致隧道内出现严重拥堵。

出于对安全、通畅的考虑，深中通道管理运营方暂时关闭天幕投影，并对全线景观照明进行适当调整，以更好地保护出行人员的生命和财产安全。

深中通道连接深圳及中山两岸，是珠江口第四座跨海大桥，全长24公里，由东、西人工岛、深中隧道、深中大桥及中山大桥组成，是全球首个集“桥、岛、隧、水下互通”为一体的跨海集群工程。

深中通道开通以来吸引不少民众和游客到场打卡，据报不少司机减慢车速、打开天窗进行拍摄，导致交通拥堵。

广东中山交警此前表示，主要违法行为包括停车摆POSE拍照、放飞无人机、为打卡而摆拍跑步、行驶中把身体探出天窗拍照、为拍照将车停在应急车道等。

交警提醒，深中通道全线为高速公路，不设服务区，海底隧道段不设应急车道，上述行为既危险又违法，交警将严厉查处。