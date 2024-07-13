台国防部：军购F-16V突破开发瓶颈 如期2026年交机

针对国民党立委罗智强询问对美军购案交付进度，台湾国防部回复说，F-16V战机的生产一度陷入开发瓶颈，但目前瓶颈已获突破、产线已步入运作正轨，可如期在2026年前完成交机。

台湾空军在2019年以代号“凤翔专案”向美国采购66架F-16V（BLK70）战机，总预算达2472亿元（新台币，102亿新元）。原定台湾将在2023年能取得两架F-16V军机，却延至今年第四季才交付两架原型机进行飞行测试。

台湾国防部长顾立雄6月17日曾透露，已要求美方在2026年底前交货。

据台湾《自由时报》报道，罗智强在向国防部提出的书面质询中说，目前台湾对美超200亿美元（268亿新元）的装备军购案已延迟交付，包括岸置鱼叉导弹、海马斯多管火箭系统、爱国者导弹拦截系统等，其中部分武器是乌克兰对抗俄罗斯侵略的重要装备，这些军购交付是否会进一步受到影响？

台湾国防部在书面回复中指出，台湾已就军购案交付进度与美国防部和国务院所组成的专责小组（TIGER Team）密切协调合作，并要求军购案内的岸置鱼叉导弹、海马斯多管火箭系统等装备依规划如期安装。

台湾国防部指出，F-16V新式战机此前因飞机与选用装备间软体整合陷入开发瓶颈，但上述瓶颈已获得突破，目前已步入产线运作正轨，可望在最终年度前完成交机。换句话说，可望在特别条例时效的2026年前交货。

对美军购延期是否签订相关的赔偿协议，台湾国防部解释，军购案发价书为台湾与美政府间委托契约，由美政府与国防厂商议约完后提供台湾所要求的武器装备。若厂商延迟交货损害台湾权益，非不可抗力因素且符合美政府与厂商相关协议，将会由美政府向厂商提出处分。

台国防部续称，台湾则通过安全合作对话（SCT）、驻厂连络官等现有机制正式致函美权责单位，针对台湾认定损害权益项目向美政府提出由美政府依据与美厂方议定契约进行相关处置，争取维护台湾权益。