传宝马中国退出价格战 逐步调涨车型售价

随着中国汽车产业内卷环境加剧，德国汽车品牌宝马传出将退出中国市场的价格战，改采取降量保价，并逐步调涨全系车型价格。

综合中国《新京报》、财经网等报道，一名汽车博主“车 Fans 创始人孙少军”日前透露，因价格战导致门店亏损严重，宝马将从7月起通过减少销售量来稳定价格，缓解门店的经营压力，正式退出“降价保份额”的做法。

宝马中国退出价格战的消息传出后，引来众多网民讨论，相关话题还在星期五（7月12日）登上微博热搜榜。

不少网民热议，当欧美汽车大厂纷纷通过大幅降价求售之际，宝马此举是否因为卷不下去而选择“躺平”。

对此，宝马中国星期五回应，下半年宝马在中国市场将重点关注业务质量，支持经销商稳扎稳打，间接证实退出价格战的传闻。

一名宝马业务员透露，因上半年亏损严重，同时为更好地营运及后续服务，全系车型自7月10日起调整价格，此前报价作废，预计7月15日之后还会再涨一波。

面对中国汽车行业日益内卷的竞争态势，不少车企从去年起就打起永不探底的价格战，通过压低汽车售价来提高销量，进一步抢占市场份额。

而宝马中国在这场价格战中也投入巨大。以宝马i3为例，其裸车价从指导价35.39万元（人民币，下同，6万5500新元）降至一半左右，纳入保险的落地价从去年的25万元降至20万元以内。宝马5系燃油车的起售价也降至约31万元，相当于七折优惠。

然而，压低售价并没有给宝马带来多少销售量。今年上半年，宝马集团在中国市场的销量为37万5947辆（含BMW和MINI品牌），同比下滑4%。

面对日益激烈的价格战，在星期五举行的2024中国汽车论坛上，奇瑞、江淮汽车等中国车企高管在会上多次呼吁汽车企业远离内卷、价格战，走品牌向上之路。