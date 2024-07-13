百度旗下无人驾驶计程车“萝卜快跑”落地广州

继武汉之后，百度旗下的无人驾驶计程车“萝卜快跑”正式在广州落地。

综合《南方都市报》和金羊网报道，已经在武汉大规模投入服务的“萝卜快跑”已跑入广州街头，在黄埔区科学城等部分地区投入服务，运营时间为早上7时至晚上11时。

据报道，萝卜快跑系统有规定的上下车点，停车不能超过三分钟，指定上下车点超过300个。

与武汉的全无人驾驶出租车不同，广州的试点测试车辆中配备一名安全员。客服人员说，目前萝卜快跑会根据不同城市的情况以及规模，投放不同的车辆进行测试及运营， 广州暂时没有投放全无人驾驶测试车。

有网民说，无人驾驶网约车“空气不臭、有空调、听自己想听的歌、没人打扰、干净”，更打动人的是价格。

报道引述广州乘客说，目前有软件方的补贴，车费非常便宜。从星樾门口的公交站到萝岗万达才4元（人民币，下同，0.7新元），大约一公里0.5元，比自己开车更便宜。

萝卜快跑是百度Apollo推出的自动驾驶出行服务平台。据百度财报，截至1月2日，萝卜快跑累计向公众提供乘车服务500万次。四季度内，萝卜快跑服务单数同比增长49%至83.9万单，其中武汉订单比例达到45%。

目前萝卜快跑已在北京、上海、广州、深圳、重庆、武汉、成都、长沙、合肥、阳泉、乌镇等11个城市落地自动驾驶出行服务，其中北京、上海、深圳、武汉四个城市开展了车内无人的示范运营。

有百度内部人士透露，萝卜快跑下一个布局的城市是东莞。