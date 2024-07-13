传香港首富李嘉诚旗下东莞项目降价五成抛售

继香港多个项目打折出售之后，香港首富李嘉诚旗下位于东莞的房地产项目也传出降价五成抛售。

综合财联社和每日经济新闻报道，日前市场传出消息称，李嘉诚旗下位于东莞的“海逸豪庭”项目以五折价格抛售30套在售房源。

消息称，这些房源最低单价每平方米1.3万元（人民币，下同，2400新元），首付14万元起售；两居室总价90万元起售，三居室总价120万元起跳，部分自媒体将此形容为“史无前例大降价”。

该项目售楼人员透露，“海逸豪庭”项目楼盘确实近几日推出部分团购优惠单位，“我们是现房销售，打完折后项目销售均价低至1.4万元/平方米，目前1-5层都有房源在售”。

据介绍，此前该项目销售均价约每平方米2.3万元至2.4万元，以此计算，该项目每平方米售价下降近1万元。

根据房地产家居行业专业网络平台“房天下”数据，海逸豪庭项目的均价曾超过每平方米3万元，由此计算，本次打折后的价格相当于打了五折。

海逸豪庭项目的微信公众号7月5日发文称：“此次优惠活动吸引了众多客户来访参观，两天来访客户超250组。”据了解，该促销活动截止日期为7月14日。

海逸豪庭是长江实业集团旗下和记黄埔开发的楼盘，位于东莞市厚街镇横岗水库旁，总占地约7000亩，总建筑面积达200万平方米，拥有2000亩海逸高尔夫国际锦标级球场，是东莞少有的千亩单盘之一。

中指研究院华南分院研究主管陈雪强分析认为，海逸豪庭降价出售不是偶然，而是以价换量营销策略。近几年东莞新房市场成交相对低迷，月均成交套数基本上在2000套左右，即使放宽全市限购政策，市场成交依然维持低位，开发商去化压力较大。

在此之前，李嘉诚旗下在香港推出的多个楼盘也进行打折销售，降价幅度在23%至32%之间。

今年5月，长江实业集团在香港新界洪水桥推出“#LYOS”住宅项目，包含14套分层单位和14套复式户，售价最高下调25%和32%；4月22日，长江实业位于香港沙田半山的豪宅项目名日·九肚山，单位定价也下调23%至32%。