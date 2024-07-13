中国一儿童历史读物多处失实被召回销毁

中国一儿童历史读物出现多处失实，该读物出版社电子工业出版社星期五（7月12日）回应称，将立即召回销毁并严肃整改。

根据澎湃新闻报道，有网民反映自己在小红书店铺“上尚印象童书旗舰店”购买了一套名为《儿童版历史大百科》的儿童历史读物，结果意外发现其中出现多处明显的历史事实错误。

这本读物分为《轻松读懂世界史》和《轻松读懂中国史》，其中配文错误包括清帝退位的时间、刘秀称帝时间、西晋灭亡时间等。

该网民指出，这是严重的书籍质量问题，尤其书籍的受众还是儿童，“这是出版社编辑和相关审核人员的严重失职，应该公开道歉并收回已发行的相关书籍”。

该书出版社电子工业出版社相关负责人在核实信息后星期五（12日）回复说，出版社与商家两方都非常重视该问题，查实相关内容后确认，出版社在审校过程中确实存在疏忽、失误。

该负责人表示，出版社非常感谢网民发现的书中事实性错误，避免了书籍后续售卖误导更多的读者。出版社将立即改正书中的事实性错误及相关配图错误。他同时表示，出版社会立刻下架并召回目前所有在售的书籍，然后销毁。在重新通审印刷后，补寄正确版本以示歉意。

据了解，截至星期五晚9点，相关书籍小红书购买链接显示已下架，销量显示为已售197本。淘宝和当当网也下架了该书籍。