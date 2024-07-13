美签署涉藏法案 中国批向“藏独”发出严重错误信号

针对美国签署“促进解决藏中争议法案”，中国外交部发言人星期六（7月13日）对此回应说，该法案违背美国政府的一贯立场和承诺，向“藏独”势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对，已向美方提出严正交涉。

根据中国外交部网站星期六以问答形式发布的声明，美国总统拜登将“促进解决藏中争议法案”签署成法。该法案提到达赖的“大藏区”概念，并要求美政府及“西藏事务特别协调员”反击中国政府“涉藏虚假信息”。美国总统拜登同时发表声明称，该法案没有改变美国两党长期以来的政策，即承认西藏自治区和中国其他藏区属于中国的一部分。中方对此有何评论？

中国外交部发言人说，所谓“促进解决藏中争议法案”违背美国政府的一贯立场和承诺，违反国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，严重损害中方利益，向“藏独”势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对，已向美方提出严正交涉。

发言人指出，西藏自古就是中国一部分。西藏事务纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。当前，西藏社会大局安宁和谐，经济运行持续向好，民生福祉保障有力，不断开创长治久安和高质量发展的新局面。任何人任何势力妄想通过搞乱西藏来遏制打压中国的图谋都是决不会得逞的。

发言人强调，中国敦促美方以实际行动恪守承认西藏是中国一部分、不支持“西藏独立”的承诺，不得实施上述法案。如美方一意孤行，中方必将采取坚决有力措施，坚定捍卫自身主权安全发展利益。

西藏精神领袖达赖喇嘛在1959年拉萨事件后流亡印度，之后在当地组建未获中国中央政府承认的西藏流亡政府。达赖及其代表与中国的正式对谈自2010年起中断，达赖在2011年卸下西藏流亡政府领导职务。

美国众议院今年6月12日压倒性表决通过“促进解决藏中争议法案”。美国众议院外交委员会主席麦克·麦考尔一周后率领跨党派国会议员代表团在印度达兰萨拉与达赖喇嘛会晤，并表示不会允许中国影响达赖喇嘛继任者的选择。