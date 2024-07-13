赖清德：政府将带头打击黑金和枪毒

台湾总统赖清德到基隆公庙出席活动时说，政府将带头打击黑金、枪毒等，希望台湾民众配合，让大家能安居乐业。

据台湾总统府官网消息，赖清德星期六（7月13日）上午前往基隆庆安宫参香并揭赠匾额“安海福民”。

赖清德在致词时重申520就职演说提到的未来台湾经济产业发展三大方向。第一个方向是“前瞻未来，智慧永续”。他指出，全球智慧化时代已来临，台湾科技产业几十年在各行各业的打拼下，取得很大的发展，也累积了相当的实力，能在全球智慧化时代持续发展科技与产业，并透过科技带动中小企业，让台湾发展不仅智慧化，更能永续化。

赖清德说，第二个方向是“竞逐太空，探索海洋”，“太空是每个国家未来发展的方向，例如台湾发展中低轨道卫星，保持平时和紧急通讯的畅通”。此外，台湾身处海洋区域，基隆市身为港都，要善用海洋资源，丰富人民的海洋生活，推动海洋产业，让台湾经济的发展面向更广。

他提到，第三个方向是“立足台湾，布局全球，行销全世界”。政府将持续改善台湾投资环境，让台商立足台湾。台湾也与其他国家签订投资保障协定，让台商到外国投资时受到保障；并持续推进台美21世纪贸易倡议及申请加入跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP），让台湾产品外销全世界能避免关税问题。

赖清德表示，为保障社会安定，行政院所推动的“打诈新四法”，立法院星期五（12日）已通过部分内容，包括加重诈欺犯罪者的刑责。如果诈骗金额超过500万元新台币（下同，约20万6155新元），最重可处10年有期徒刑；如果诈骗金额超过1亿元新台币，最重可处12年有期徒刑，并罚3亿元新台币罚金。政府有决心解决诈骗问题，相信未来这四法全部通过，司法调查单位在打击诈骗时会更有力，也更能让台民众安心。

赖清德也提及，行政院提出的全台扫黑行动特别针对帮派。截至目前，刑事局已查缉超过2500人，并查扣7亿多元新台币不法利得。政府未来也将持续追查，盼向台民众展现政府打击黑金枪毒的决心。

赖清德说，现今诈骗集团很有组织，善于运用科技。打击黑金、枪、毒和诈骗，必须由政府带头、人民支持，希望在大家共同合作下，台民众都能过着安居乐业的日子。