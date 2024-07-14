中菲执法部门合作遣返三名绑架犯罪嫌疑人

中国和菲律宾两国执法部门星期六（7月13日）合作遣返三名涉嫌在菲绑架中国公民的犯罪嫌疑人。

中国驻菲律宾大使馆当天在网站上发布通告。

通告称，此次行动充分再次彰显了两国联合打击藏匿于离岸博彩业内犯罪的坚定决心。

通告称，中国法律禁止任何形式的赌博活动，包括网络博彩、中国公民出境赌博、在境外开设赌场招揽中国公民参赌等行为都是违法的。中国政府一向严厉打击赌博以及绑架等犯罪活动。中国驻菲使馆与菲执法部门就共同打击绑架及其他与离岸博彩相关的犯罪活动保持着密切沟通与合作。

通告称，中方将继续加强同菲方的务实执法合作，并呼吁菲方早日取缔离岸博彩业，以根除相关顽疾。

两名中国企业高管6月下旬赴菲律宾洽谈业务遭绑架，尽管家属支付了高额赎金，但两人仍遭撕票。这至少是过去一年里第三起涉及中国受害者的绑架案。

6月7日，即此次案发前仅半个月，中国驻菲律宾大使馆在官网通报说，包括三名中国公民在内的四人在马尼拉遭遇绑架勒索后被释放。据中新社报道，菲律宾内政部和国家警察6月5日通报，有四名警察因涉嫌参与此案被捕。

去年10月，包括六名中国人在内的九人也在马尼拉被绑架。其中四名中国公民被杀，另外两人失踪。三名嫌疑人后来被指控犯有绑架、严重非法拘禁和谋杀等罪名。其中两人的身份为商人和保安。

据《南华早报》报道，菲律宾官方资料显示，自去年1月以来记录的20起绑架案件中，大多数受害者是中国人。