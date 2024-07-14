泰警方找到遗体疑为失踪中国女子

泰国警方星期六（7月13日）找到遗体残骸，相信是约两周前失踪、疑似遭绑架的一名38岁中国女子。

综合泰国《民族报》《曼谷邮报》和中国红星新闻报道，一名中国男子马彦清（Ma Yanqing，音译）被指在泰国绑架这名中国女子严瑞敏（Yan Ruimin，音译）。

两人曾多次到访过泰国，相信之前已经认识彼此。泰国警方报道，女子6月26日从马来西亚入境泰国，男子则是在6月30日从新加坡前往泰国。

两人7月1日在泰国首都曼谷见面，之后女子的朋友同日晚间报警称无法联系上这名女子。

从7月1日晚间起拍摄到的监控视频显示，男子曾前往位于曼谷以东的北柳府，烧毁一个行李箱，2日返回曼谷。泰国警方7月13日在北柳府找到一具已经腐蚀的尸体。

当地警方与法医小组和医院协调案发现场调查工作，并收集样本以进行脱氧核糖核酸（DNA）检测。

报道引述警方消息人士称，由于有一段时间没有听到关于女子的消息，女子的亲属感到担忧，于是前往泰国并向中国大使馆寻求帮助。一名嫌犯随后联系女子的亲属，要求支付100万元人民币（18万新元）的赎金，才会释放这名女子。

泰国警方也说，女子的微信支付账号7月4日在澳门威尼斯人酒店附近购买了榴梿、饺子等食品。

据报道，上述男子7月3日退掉了酒店房间和租来的车辆，从素万那普机场乘机离开了泰国。