港大据报承认奖学金名单失实向捐款方道歉

香港大学职员星期五（7月12日）据报收到吹哨者的电邮，吹哨者附上港大校委会针对校长张翔的调查报告部分内容，揭露在千万元人民币奖学金运用失当的部分，17名受惠学生没有就读港大，港大对此向捐款方道歉。

综合香港01和《明报》报道，港大曾收到在深圳上市的珠海公司纳思达，透过中国红十字基金会汇款的奖学金，分两期发放，总额为1000万元（人民币，下同，185万新元）。

第一期数额为850万元的款项向49名来自中国大陆的本科生发放。中国红十字会2022年6月向港大索取49名受惠学生名单，港大校长室同年7月发出此名单。校长室2023年8月通知中国红十字会，捐款已全部发放给学生。

吹哨者电邮在2023年9月出现，向校委会投诉张翔的多项失当，包括怀疑奖学金名单造假。港大在同年10月向中国红十字会承认，名单中的49名学生中，有17人并没有就读于港大，因此没有获得奖学金，另有11人已获得其他奖学金，真正获发相关奖学金的学生只有21人。

根据调查报告，港大承认奖学金名单失实，并向捐款方道歉。张翔则说，他直到吹哨者电邮曝光，才知道学生名单有问题，并强调并不知道奖学金运用的细节，不能假设他就此事下最终决定。

张翔被吹哨者提出多项指控后，校务委员会展开调查，最终结论是证据不足以确立对校长的指控，但调查报告一直没有公开。

香港01引述看过校委会报告原件的消息人士报道，吹哨者发出的章节，与原件相同。

张翔也卷入港大人事纠纷风波，港府已成立调研小组跟进。