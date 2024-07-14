中国驻日使馆：日本为菲律宾站台只会搬石砸脚

日本外相上川阳子要求中国遵守南中国海仲裁结果，中国驻日本大使馆回应称，日本为菲律宾在南中国海的主张站台背书，最终只会搬起石头砸自己的脚。

据中新社报道，中国驻日使馆发言人星期六（7月13日）就日方涉南中国海言论答记者问。

发言人称，南中国海仲裁案本质上是一场披着法律外衣的政治闹剧，不具有法律效力，中国在南中国海的主权和权益在任何情况下不受该裁决的影响。

发言人称，南中国海仲裁案由菲律宾单方面提起，应菲方单方面请求建立的临时仲裁庭违背国家同意原则，严重违反《联合国海洋法公约》和一般国际法，越权审理、枉法裁判，所作裁决非法、无效，没有拘束力。中国不接受、不承认有关裁决，不接受任何基于该裁决的主张和行动。

发言人还称，“日方罔顾事实真相，一再操弄非法裁决、为菲方非法主张站台背书，追随美国拉帮结派搞小圈子，企图挑动地区紧张、谋求地缘私利。此举违背和平发展的时代潮流，损害本地区国家安全利益，最终只会搬起石头砸自己的脚”。

据日本共同社报道，日本外相上川阳子7月13日发表谈话，再次要求中国遵守八年前的南中国海仲裁结果。

对于中国和菲律宾的船只相撞事件，上川强调“对反复采取妨碍航行自由、加剧地区紧张的举动表示严重关切。”

上川阳子说，强烈反对凭借力量和威压改变现状的尝试。