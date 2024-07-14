陈水扁将特朗普集会枪击案与319作比较：有很多巧合

美国前总统特朗普竞选集会发生枪击案后，台湾前总统陈水扁将此案与2004年在总统选举前夕发生的枪击案作比较，认为有很多巧合。

综合台湾民视新闻网和中时新闻网报道，陈水扁星期天（7月14日）告诉在场记者，他对此事感到非常震惊，也让他想起20年前发生的319枪击案。

陈水扁2004年3月19日在台南拉票时，腹部遭到枪伤。由于至今真相不明，这起事件成了悬案。民调始终落后对手的陈水扁，最终以不到3万张选票击败国民党候选人连战，成功连任。

陈水扁说，319枪击案事发地点在民主圣地台南，而宾州同样是美国民主圣地、革命发源地，所以有很多巧合。

陈水扁也认为，倘若用办郑文灿案的检察官，以锲而不舍的精神来追查，不知道早就要破多少件319枪击案了，结果到目前还没一个交代，“这点让我觉得是很遗憾的地方”。

中国大陆军事观察员邵永灵则认为，事后调查中浮现的种种疑点表明，319枪击案是陈水扁自导自演的可能性很大。

邵永灵在微信公众号写道：“由于这起刺杀正赶上今年大选的关键时刻，很多人会下意识地将特朗普的遭遇与陈水扁的‘三一九枪击案’作比较：2004年陈水扁在参与竞选造势活动时被枪手击中腹部，这起刺杀直接导致当年国民党和民进党的选情逆转。”

邵永灵认为，关于特朗普竞选集会枪击案，特朗普现在面临的情况和当时的陈水扁全然不同：目前民主党正因为要求拜登退选一事爆发内讧，特朗普的最新民调数据至少比拜登领先四个百分点，“在正常参选就能赢的情况下，他完全没必要自导自演一出苦肉计”。

邵永灵觉得，这起刺杀未遂与其说像319枪击案，倒不如说更像2022年日本前首相安倍晋三遇刺，是突发事件的可能性更大一些，并说在美国两党政治矛盾尖锐的当下，什么极端情况都有可能发生。