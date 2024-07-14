暴雨突袭 四川内江8000余人紧急避险转移

受强降雨天气影响，中国四川省内江市紧急避险转移8000余人，防汛应急响应从四级提升为三级。

据中新网报道，记者星期天（7月14日）从四川省内江市防汛抗旱指挥部、地质灾害指挥部办公室获悉，7月13日下午1时至14日早上8时，内江市境内出现了一次区域性暴雨天气过程，东兴区大部分地方以及市中区、资中县部分地方出现大暴雨，东兴区局部特大暴雨。

据了解，此轮暴雨天气导致内江部分区域积水严重，城市出现内涝、堡坎滑坡等险情。

至14日早上8时，内江市已紧急避险转移8001人，其中东兴区6641人、市中区295人、资中835人、隆昌92人、威远117人、高新区21人，暂未收到人员伤亡报告，灾情损失等正在进一步收集核实中。

另据新华社报道，重庆市水文监测总站监测显示，从13日早上8时至14日早上8时，重庆有13个区县遭遇大暴雨，六条河流出现超警戒水位洪水。

13日早上8时至14日早上8时，重庆西部、东北部大雨到暴雨，局地大暴雨。沙坪坝、九龙坡、江北、南岸等28个区县出现暴雨，其中沙坪坝、江津等13个区县为大暴雨。

受降雨影响，重庆中小河流奉节县新民河、江津区璧南河等六条河流出现超警戒水位洪水，其中彭水县区阳河、璧山区梅江河两条河流出现超保证水位洪水。截至14日早上8时，璧南河、区阳河等四条河流仍超警。