邱议莹被陈水扁点名是下届高雄市长黑马

长期在台湾高雄市耕耘的民进党立委邱议莹，被前总统陈水扁点名是下一届高雄市长的“大黑马”。邱议莹受访时对此首度松口表态，“会认真思考，往此方向迈进”。

综合《自由时报》、三立新闻网、《联合报》报道，邱议莹星期天（7月14日）接受陈水扁广播节目专访。她被陈水扁问及是否要参选高雄市长时回应说，这是很大的课题，“很多朋友鼓励，若有机会，会认真思考，往此方向迈进”。

邱议莹也说，民进党内几位有意参选者都是资深立委，并形容该党的兄弟登山各自努力，各有优点；如何整合大家的优点变成最强大高雄队、推出强大队长，她“对自己有信心”。

陈水扁上星期四（11日）在脸书发文称，邱议莹是下任高雄市长的大黑马，同时提到邱议莹是推动再生医疗法的生命推手，“延续陈其迈市长的施政脚步”。

现任高雄市长陈其迈的任期将在2026年届满。据报道，邱议莹近期频频现身在陈其迈的公开行程中，但因为距离自己的选区大旗山太遥远，外界推断她是为参选市长热身、增加曝光度。

邱议莹从2012年起连任四届高雄立委，得票率都接近55%或以上。

另一方面，邱议莹的办公室主任传出上周因酒驾被警方移送，已被开除。邱议莹证实此事并说，不得不做出这个决定，同时强调对酒驾零容忍。

报道称，邱议莹的办公室主任十分活跃，在地方上广结善缘，常代表邱议莹参加活动。