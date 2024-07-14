港财政司长鼓励青年拥抱转变和敢于想像

香港财政司司长陈茂波说，现今科技创新正重塑全球各个产业，以至人类的生活方式，年青人只要能够拥抱转变、敢于想像、持续学习，必定能为自己未来的发展开拓新天地。

陈茂波星期天（7月14日）发表网志说，来临星期三（7月17日）是应届中学文凭试（DSE）放榜的日子。他表示，对同学们来说，公开考试无疑是人生的一场考验。

陈茂波进一步说，公开考试的成绩即使总结了过去的努力，却肯定不能断定同学的未来。成绩再好，都超越不过骄傲自满带来的自我局限；成绩再差，都阻止不了创意与坚持迸发的无限可能。

他在网志中写道：“出色的运动员、成功的创业者、卓越的艺术家，都同样对理想热切追求、对目标不懈坚持。人生中难免有高低起伏，能在成败得失中磨练出积极坚毅的人生态度，必定终生受用。”

陈茂波指出，经济和社会急速变化，加上科技迅速发展，不能单靠复制过去的模式而指望未来的成功，要不断适应新的环境、敢于创新，才会有更宽广的前路。同时，保持灵活的学习和思考能力，是这个过程中必备的元素。

陈茂波也谈及香港的创科发展。他说，港府一直致力推动该领域，以及经济结构的多元化，目的是希望在增强发展的动能和韧性的同时，为年青人提供更多优质的就业选择，让不同志趣和能力的人都能发挥所长。

他说，建基于香港的相对优势，包括较强的基础科研实力、汇聚全球的数据和人才，以及蓬勃的金融服务，正聚焦推动多个领域的科技创新，包括人工智能和大数据、生命健康科技、金融科技等，因地制宜加速培育“新质生产力”。

陈茂波说，让年青人对创科发展有更浓厚的兴趣，以及有更灵活的跨学科能力，将是未来创科发展的关键一环。

陈茂波最后说，现今科技创新正重塑全球各个产业，以至人类的生活方式，并强调年青人只要能够拥抱转变、敢于想像、持续学习、坚毅前行，必定能为自己未来的发展开拓新天地。