中国学者：特朗普若被确立为英雄形象 选情会对拜登非常不利

中国学者针对美国前总统特朗普竞选集会枪击案分析，特朗普一旦被确立为“美国英雄”这样的形象，选情会对现任总统拜登非常不利。

中国人民大学国际关系学院教授、美国问题专家金灿荣在观察者网星期天（7月14日）刊登的访问中说：“遭枪击后，特朗普有一张照片流传的很广：他脸上流着血，高举着拳头表示要继续战斗，背后是美国国旗。现在特朗普已经被塑造成一个英雄形象了，有人甚至已经把这张照片和自由女神拼在一起了，一个战斗者、一个捍卫美国民主的形象一下子就出来了。”

对于枪击事件对于特朗普的选情会带来什么影响，金灿荣说，普遍认为会是利好。金灿荣也认为，以特朗普的个性，“这个事儿肯定会激发他的斗志，他也会充分利用这次暗杀未遂事件。所以下面我们能看到的只能是两党竞争的更厉害”。

金灿荣认为，此事应该是暗杀，不是自导自演。“有网友说特朗普这是在学陈水扁，我觉得不是。毕竟你看他的右耳朵确实被打伤了，这是很危险的，稍微偏一点就没命了。他的支持者也是一个重伤一个死亡。”

特朗普星期六（16日）在宾夕法尼亚州巴特勒参加竞选集会，但在演讲开始后不久遭遇枪击，右耳受伤。枪手被特勤局人员当场击毙，现场观众一人死亡、两人受重伤。

美国联邦调查局公布，涉嫌刺杀特朗普未遂的枪手是一名20岁男子，来自宾夕法尼亚州。州选民记录显示，嫌犯登记自己是共和党成员。