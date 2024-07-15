美媒误报特朗普枪击案凶手为华裔 华社群起抗议

美国一份报章称，前总统特朗普竞选集会枪击事件凶手是一名华裔男子，一个多小时后修正，但仍引起当地华社群起抗议。

据北美《世界日报》星期天（7月14日）报道，枪击事件发生后，《纽约邮报》（New York Post）在13日晚上7时19分刊出一篇报道称，枪手被指认为一名华裔男子，引起华社关注并质疑。

报道刊出不久，民众何女士致电给撰写这份报道的记者马里诺（Joe Marino），并询问马里诺，枪手为华裔男子的消息来源是从何得知。马里诺马上回应她：“实际上是一名白人男性，这篇报道出现了印刷错误（misprint）。”

这则报道在13日晚上8时51分更新，关于枪手的描述也从华裔男子改为白人男子，但还是无法平息华裔社区的怒火。

何女士说，在电话交谈中，马里诺称愿意道歉，但他没有说会在什么时候，或以什么方式表示歉意。何女士后来再询问马里诺什么时候愿意向华人社群道歉，马里诺则请她与《纽约邮报》编辑联系。

此事也引来许多华裔民选官员注意，其中州众议员郑永佳据报第一时间致信给《纽约邮报》，但尚未得到回复。

郑永佳说，这件事情令他感到担忧，华裔总是被当成目标锁定，并不希望此事引发成另一波仇华潮。

特朗普星期六傍晚在摇摆州宾夕法尼亚州出席竞选集会时遭枪击，右耳受伤。枪手当场被击毙，另有一人死亡、两人受伤。这起事件预料将加剧美国社会的撕裂与政治紧张局势，而特朗普脸上带血，但毫无惧色的画面很可能为他拉抬支持率。