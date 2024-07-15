河北唐山反腐继续 再有四名干部被查

正处于河北省反腐风暴中心的唐山市，再有四名当地干部被查。

唐山市纪委监委网站在上星期六（7月13日）晚连续发布了四名当地干部被查的消息。四人分别是：唐山市委组织部原副部长、二级巡视员谷守军；唐山市路北区缸窑街道党工委书记谷玥；唐山市原国土资源局调研员张文莉；唐山市高新技术产业开发区党工委委员、管委会副主任杜佳。

另据河北省纪委监委网站上星期二（7月9日）的通报，唐山市民政局原副局长于存和唐山市委政法委三级调研员于海涛，两人均已涉嫌严重违纪违法，正接受省纪委监委纪律审查和监察调查。

澎湃新闻上星期天（7月14日）报道称，于存、于海涛这类处级干部通常由所在地市纪委监委调查，或者指定由其他地市同级纪委监委调查，但此次这两人均由河北省纪委监委直接审查调查。

自今年4月5日以来，河北省纪委监委网站公布的八名落马省管干部均与唐山有关。

其中，唐山市副市长李建忠4月5日被查；唐山市人大常委会副主任、迁西县委书记李贵富4月9日被查；唐山市人大常委会原主任郭彦洪4月30日被查；唐山市人大常委会党组书记、主任杨洁5月21日被查；唐山师范学院党委原书记孙贵石6月6日被查；唐山市副市长郝志军6月28日被查；唐山市委常委、曹妃甸区委书记侯旭7月1日被查。

此外，河北省发改委党组成员、副主任韩国强5月31日被查。他曾长期在唐山工作，先后担任唐山市古冶区委常委、常务副区长，曹妃甸区委常委、纪委书记，迁安市委书记等职。

《唐山劳动日报》本月早些时候刊发《我市不断拓展反腐败斗争深度广度》一文。文章称，今年以来，唐山各级纪检监察机关已立案2189件，处分2116人，其中县处级干部90人；共留置95人，移送检察机关28人；查处“四风”问题350个，处理处分424人。

文章强调，唐山市委全面落实中共中央决策部署和省委工作安排，纵深推进全面从严治党，始终坚持严的基调、严的措施、严的氛围，在铲除腐败问题产生的土壤和条件上持续发力，扎实营造风清气正的政治生态。