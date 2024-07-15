港媒：大陆生用假学历赴港报读已延烧至本科

香港媒体报道称，香港有大学正调查中国大陆生用假学历赴港报读本科专业。此前，香港警方通报，有两名大陆女子因用假硕士学历报读香港大学被捕。

网媒“香港01”星期一（7月15日）引述消息人士报道，香港八大教资会资助之一的大学，正调查多名大陆学生怀疑以虚假海外学历报读本科课程，涉及至少20多人，部分人目前就读一年级，部分则原已获得2024年9月的入学资格。

消息人士称，部分涉事学生持有英语水平考试或外国大学入学试的成绩，但实际英语水平差，与其递交的考试成绩不符而被质疑；在查问后承认使用留学中介制造的虚假海外学历，英语水平考试和外国大学入学试也是请人代考。

中国大陆学生若想入读香港的大学本科课程，除参加大陆高考外，也可出口转内销，与其他国家的海外学生一样，以海外高中成绩、雅思（IELTS）或托福（TOEFL）考试成绩等，申请赴港报读。

据报道，有部分涉事学生称持有加拿大高中取录证明信和推荐信，也有加拿大安大略省学生总成绩表（Ontario Student Transcript）。

有留学中介受访时说，相对于用假学历赴港报读硕士，用虚假学历报读本科的操作空间更大，部分留学中介与海外“野鸡”高中合作，滥发成绩单。该中介也称，要请人代考也并非难事，越南和泰国等地是热门的请人代考地点，贪图检查证件不严格。

报道称，有不少中介在中国大陆留学教育展上宣传颁发加拿大高中学历，足不出国就能获得安省OSSD学历，即读上网络高中就能获得安大略省高中毕业证书（Ontario Secondary School Diploma）。

涉事的香港大学发言人称，为保障个人私隐，不会评论个别个案。大学十分重视入学申请者的学术诚信，并拒绝所有学历造假的行为。校方现正按既定程序调查事件，如证实有人提交虚假文件，会即时取消有关申请者的录取资格，并转交执法机构跟进。

此前，有两名大陆女子因涉嫌用假学历报读香港大学经管学院，在出入境香港时被捕。

港大经管学院今年5月底揭露有极少数硕士生以假学历申请入学。事件7月4日有新进展，香港警方证实，有两名涉事大陆女子被捕。