解放军报：少数官兵互称“老大”“老二” 不正规称谓须纠治

中共中央军委机关报《解放军报》星期一（7月15日）发文批评，军队少数官兵之间有人互称“老大”“老二”，这种不正规称谓的现象必须纠治。

这篇题为《不正规称谓须纠治》的文章说，第80集团军某旅某连的慕姓指导员在调查中发现，少数官兵之间有使用不正规称谓的现象。除了以昵称称呼战友外，有的士兵还称兵龄长的军士为“大哥”“某哥”，甚至有的同班战友自行排序，互称“老大”“老二”，给人感觉有些江湖气。不仅如此，有些士兵对一些干部岗位也自有一套称谓，如“导员”“副教”“某排”等。

文章称，这种情况引起慕指导员的警觉，他利用教育时间，组织大家围绕“规范使用称谓，抵制另类军语”进行讨论。有人认为，一些外号没有恶意，无伤大雅，“称兄道弟”更显亲近；也有人认为，官兵之间、兵兵之间这种凭个人喜好随意称呼的做法不可取；还有人表示，如果日常习惯了不正规称谓，不利于部队保持正规秩序，容易使战友关系庸俗化，若不自觉将其带入战场，还可能导致不良结果。

文章最后写道，慕指导员在讨论现场指出使用规范称谓的必要性，组织全连官兵学习条令有关军队内部礼节的规定，引导大家廓清思想认识。他也在连队开展规范使用军语活动，除了纠正官兵之间的不当称呼外，还对个别指挥员演训中报告用语太随意、指挥用语不准确等问题进行了规范。

2018年5月起施行的《中国人民解放军内务条令（试行）》规定，军人之间通常称职务，或者姓加职务，或者职务加同志。首长和上级对部属和下级以及同级间的称呼，可以称姓名或者姓名加同志；下级对上级，可以称首长或者首长加同志。在公共场所和不知道对方职务时，可以称军衔加同志或者同志。