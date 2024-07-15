中国144小时过境免签政策适用口岸增至37个

中国宣布将144小时过境免签政策适用口岸增至37个，新增了三个适用口岸。

中国国家移民管理局星期一（7月15日）通过官网发布公告，新增郑州新郑国际机场、丽江三义国际机场和磨憨铁路口岸等三个口岸为144小时过境免签政策适用口岸。

即日起，在河南郑州航空口岸实施144小时过境免签政策，停留范围为河南省行政区域；将云南省144小时过境免签政策停留范围由昆明市扩大至昆明、丽江、玉溪、普洱、楚雄、大理、西双版纳、红河、文山等九个市（州）行政区域。

公告指出，截至目前，中国国家移民管理局已在北京、天津、上海等地的37个口岸实施144小时过境免签政策。美国、加拿大、英国等54国公民持有效国际旅行证件和144小时内确定日期及座位的联程客票从上述口岸过境前往第三国（地区），可免办签证在规定区域内停留不超过144小时，停留期间可从事旅游、商务、访问、探亲等短期活动。

中国国家移民管理局相关负责人介绍，过境免签政策在服务国家高水平对外开放、便利中外人员往来、促进对外交流合作方面发挥了重要作用；将不断改进优化过境免签政策，持续深入推进移民管理制度型开放，以更加开放的姿态欢迎外籍人员来华，全力服务促进高水平开放高质量发展。

中国本月早些时候发布的2024年上半年移民管理工作主要数据显示，上半年各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。其中通过免签入境854.2万人次，占比52%，同比增长190.1%。官方预计今年下半年外国人赴华热度将持续升温。