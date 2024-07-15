中国第二季经济增长4.7％ 低于预期

疲弱内需拖累中国第二季经济增速放缓至4.7%，低于市场预期。

中国国家统计局星期一（7月15日）公布的数据显示，中国第二季国内生产总值（GDP）同比增速低于一季度的5.3％，也不及彭博社预测的5％和路透社预测的5.1％，为一年半来最低。

今年上半年，中国经济同比增长5％，符合全年增长5％左右的官方目标。但和前一季度相比，第二季经济环比仅增长0.7％，远低于第一季的1.5％。

上半年社会消费品零售总额同比增长3.7％，但社零总额增速从5月的3.7％回落至6月的2％，为2022年12月以来最低。

国家统计局新闻发言人在官方文告中指出，第二季经济增速回落有极端天气、雨涝灾害多发等短期因素影响，也反映出当前经济运行中的困难挑战有所增多，特别是国内有效需求不足的问题比较突出，国内大循环不够顺畅等等。

尽管官方今年来持续放宽楼市调控，但上半年房地产开发投资额仍同比下降10.1%。统计局发言人承认，目前房地产相关指标仍在下降，房地产市场仍处在调整转型过程中。

为期四天的中共二十届三中全会今天起在北京召开。国家统计局打破每月召开新闻发布会，回答国民经济数据相关问题的惯例，改为网络发布第二季经济数据。统计局没有解释变动原因。