刘国梁回应缺席奥运中国代表团名单：以国际乒联副主席身份出现

中国乒协主席刘国梁未被列入巴黎奥运中国体育代表团名单，引发中国网络讨论。刘国梁回应称，自己虽然没有以中国乒乓球队领队的身份出征，但会以国际乒联副主席的身份出现在奥运会。

综合新华社和《人民日报》星期一（7月15日）报道，中国乒乓球队星期天（14日）深夜启程参加巴黎奥运会。刘国梁在出征前接受采访时说，中国乒乓球队进入奥运村的名额是15人，其中包括八名运动员，以及各教练员和医务人员等。他称自己这次会以国际乒联官员的身份出现在奥运村和奥运场馆，但不管什么身份，都会始终和中国乒乓球队在一起，帮助大家比好奥运会。

刘国梁表示，到达巴黎后的一周内，队伍会去调时差和感受奥运氛围。“运动员的时差、感受、心情、心态、状态都在换环境，他们会有一个兴奋感，会有找到比赛状态的推进感，什么时候进入训练营、进村、进村后的几天热身，直到比赛，都将根据计划完成。”

中国体育媒体人付政浩星期天发文称，奥运会各项目的领队往往都是由各运动项目管理中心或体育协会一把手亲自担任，已经成为惯例。不过，刘国梁同时拥有国际乒联第一副主席和世界乒联掌门人的实权身份，所以在奥运会中，刘国梁以国际体育组织领导的身份亮相更为适宜，符合程序上的避嫌原则。

刘国梁在去年4月中国体坛反腐风暴之际连任中国乒协主席，破除了此前他被带走调查的传闻。

巴黎奥运会乒乓球项目的比赛将于7月27日至8月10日在南巴黎竞技场四号馆举行。