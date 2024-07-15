中国多地发节电倡议：试行路灯间隔开启 暂停城市灯光秀

中国进入夏季用电负荷高峰，多地发文倡议党政机关、企事业单位和市民节约用电。一些地方将试行路灯间隔开启，暂停运行单纯展示城市形象的灯光秀等。

重庆市开州区城市管理局上星期四（7月11日）在官方微信公众号发布通知称，由于全市用电紧缺，电力供应形势严峻，在确保城市道路、桥梁、广场、公园等功能照明正常运行，保障人民群众生产生活照明需要的前提下，为响应市政府节能保供，拉闸限电的文件要求适度减少公共照明，装饰性景观照明尽量关闭或限时开放，晚上12时到第二天上午8时，‌电子显示装置广告应保持熄灭。

江西省发展和改革委员会等部门上星期一（7月8日）在政府官网发布的节约用电倡议书中称，全省各级党政机关和事业单位要带头示范，建设节约型机关，带动全社会节约用电。在保障人民群众夜间出行安全的前提下，合理安排路灯开闭并鼓励使用可再生节能路灯，非必要时暂停城市灯光秀、景观灯等亮化工程以及商业场所广告字幕等非照明设备用电。

安徽省能源局7月2日也联合当地多个单位在政府官网发布了《致全省电力用户节约用电倡议书》。

倡议书提到，在保障行人、车辆安全的前提下，将试行路灯间隔开启、减半开启。在用电高峰期将主动减少公用设施、公共场所和大型建筑物等装饰性景观照明及各类广告灯用电，暂停运行单纯展示城市形象的灯光秀。

倡议书同时也鼓励广大居民在家中尽量利用自然光，少开“长明灯”，合理调节空调开启时间和温度，电动汽车、电瓶车尽量利用夜间负荷低谷错峰充电。

据新华社此前报道，中国国家能源局电力司司长杜忠明说，今年迎峰度夏期间，全国用电负荷将快速增长，最高负荷预计同比增长超过1亿千瓦。电力供应总体有保障，但高峰时段局部地区可能供应紧张，如出现极端、灾害性天气，紧张情况将加剧。