福州旅游协会会长：马祖考察后发现两地旅游合作大有可为

福州市旅游协会会长韩鸣此前组团到马祖考察，在与闽江学院闽台融合研习社学生交流时说，这次考察让他发现两地合作发展旅游大有可为。

据福州市旅游协会官方微信公众号上星期六（7月13日）发布的消息，福州市旅游协会会长韩鸣接受闽江学院闽台融合研习社学生的专题调研访谈时，就赴马祖旅游考察踩线团的经历及福马“同城生活圈”建设中的旅游合作话题进行了深入交流。

韩鸣首先分享了他近期赴马祖旅游考察踩线团的体验，强调这是他初次访问，通过此次考察让他对福马“同城生活圈”的潜力有了更深入的理解。

韩鸣说：“福州与马祖不仅地理相近，文化同根，更是血脉相连。这次考察让我更加确信，两地在旅游合作上大有可为。”

对于今年4月，大陆旅游主管部门宣布率先恢复福建居民赴马祖旅游，韩鸣认为此次考察是恢复福建居民赴马旅游的先行尝试。

他透露，福马双方通过踩线考察有了一系列实质性的进展，包括对马祖旅游的吃、住、行、游、购、娱等要素有了初步了解。

韩鸣强调，《福马“同城生活圈”旅游合作共识书》的签署是两地旅游合作的重要里程碑，标志着双方将共同致力于打造更加便捷、高效的旅游环境，促进文化交流与经济发展。

对于两地未来的合作与发展，韩鸣认为，提升旅游品质、强化品牌宣传、优化跨境旅游政策将是关键所在。

福州市旅游协会22人考察团6月29日抵达马祖，开展三天两夜踩线考察行程。该协会原定6月10日至12日到马祖踩线考察，后来因端午节期间业务繁忙而延后。台湾的大陆委员会6月27日宣布将陆港澳旅游警示提升至橙色，建议台民众避免非必要赴陆港澳旅行。福州市旅游协会仍组团赴马祖踩线考察。

台湾交通部长李孟谚6月30日受访时说，交通部期待踩线团的行程能顺利圆满，并留下很好的印象，也能够有助于推动福建日后开放大陆客到马祖观光。