中国水利部：任何流域都可能发生极端洪涝灾害

中国水利部官员称，受全球气候变化、极端天气事件多发影响，任何一个流域、一条河流，都有可能发生极端洪涝灾害，防汛不能轻视。

据中国水利部官方微信公众号星期天（7月14日）消息，水利部当天召开“七下八上”（7月16日至8月15日）防汛关键期有关情况新闻通气会。

水利部水旱灾害防御司司长姚文广在会上说，暴雨洪涝干旱等灾害的突发性、极端性、反常性越来越明显，突破历史纪录、颠覆传统认知的水旱灾害事件频繁出现。任何一个流域、一条河流，都有可能发生极端洪涝灾害，从防汛角度都不能轻视。

姚文广坦承，目前中国水旱灾害防御仍存在短板，如洪水调控能力不足，江河干流堤防仍有部分未达标，蓄滞洪区建设管理薄弱；雨水情监测预报体系建设有待加强，一线测报设施抗风险能力较差；部分基层干部防汛经验不足等。

根据“七下八上”关键期汛情预测，姚文广认为，要重点关注以下风险：一是七大江河流域都有可能发生洪水，洪水防御可能面临多线防汛；二是局地暴雨极易引发中小河流洪水、山洪灾害、城市内涝等；三是中小水库、病险水库、淤地坝点多量大，抗御洪水的能力较低，安全度汛压力大；四是今年水利工程项目多，部分项目需要跨汛期施工，在建工程安全度汛风险高。

水利部信息中心副主任钱峰说，今年“七下八上”期间，长江上游可能发生较大洪水，上游支流嘉陵江、中游支流汉江可能发生超警洪水；黄河中下游可能发生较大洪水，支流渭河、汾河、伊洛河、沁河、大汶河可能发生超警洪水。

水利部副部长王宝恩在会上引用历史资料分析，“七下八上”期间，中国洪水多发频发，容易发生流域性洪水，是每年防汛形势最为严峻的时期。他指出，今年“七下八上”期间，中国旱涝并发、涝重于旱，暴雨洪水等极端突发事件趋多趋广趋频趋强，致灾影响重，形势严峻复杂。

王宝恩表示，水利部高度重视“七下八上”防汛关键期防范应对工作，以“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”的目标为导向，进一步检视工作。

2012年北京“7·21”特大暴雨洪水和2021年郑州“7·20”特大暴雨灾害，都发生在“七下八上”期间。