约20名中国大陆官员据报将赴金门参加活动

金门水域负面事件频发之际，约150名中国大陆人士据报获准组团到金门参加“金厦泳渡”活动，其中包含约20位大陆官员。

台湾《旺报》星期一（7月15日）引述知情人士称，台湾陆委会为了让活动避免统战色彩，在审核陆方提报名单时，特别把几位台办和统战系统官员排除，批准放行的以体育事务官员为主。

其中包括大陆国家体育总局游泳运动管理中心干部王强、福建省体育局长叶得盛、厦门市体育局长阮敦梁等，以及部分厦门市经济社会处的官员，预计将会成行。陆委会拟派出处长为泳渡赛鸣枪，届时可望与陆方官员自然互动。

知情人士透露，台湾方面期盼此次泳渡活动能扭转金门低迷的两岸氛围，还将安排陆方官员在金门“类踩线”，推进两岸观光开放进度。

报道称，陆委会在审核过程中特别请金门转告福建，不要再有无人机侵扰，也希望大陆海警船至少在活动前后别再闯入禁限水域。

金厦水域近期成为两岸热点区域。福建渔船金门越界翻覆致二死、金门迷航胡姓钓客仍滞留泉州，以及台湾渔船越界捕鱼被陆方登检带回，这三起事件都尚未落幕。此外，今年2月下旬起，大陆海警船开始在金门禁限水域常态巡查，还不时有厦门无人机到金门投递传单。

另据中评社报道，金门县国民党籍立委陈玉珍星期一受访时分析，陆委会此次放行陆方官员是在释出善意，但台湾仍应考虑解除旅行团赴陆的禁令，这会是更大的善意。她也希望大陆方面正视陆委会的善意。

2024第21届金门海上长泳暨第12届金厦泳渡将分别于7月20日及21日登场，竞赛项目分为游泳距离有800公尺、1200公尺、2400公尺及800公尺竞赛组，总人数共计为1200人。