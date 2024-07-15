台三军仪队移出中正纪念堂本堂

台湾三军仪队正式移出台北中正纪念堂蒋介石铜像大厅，并将仪队演练的场所移至户外。这是中正纪念堂1980年开馆以来，三军仪队首次移出中正纪念堂本堂。

综合《联合报》、ETtoday新闻云、三立新闻网等报道，三军仪队星期天（7月14日）下午5时在中正纪念堂内完成最后一次演练；从星期一（15日）起，仪队的演练地点会移至中正纪念堂正前方的民主大道。

台湾文化部长李远星期一在脸书上发文称：“这样的一小步，竟然花了44年。在解严37年的今天，我们被束缚了近半世纪的思想，终于正式解严了。”

根据台湾文化部说明，台军仪队巡查及演练展示勤务依据台湾国防部订颁的“国军仪队支援驻防特别处所实施计划”办理，自1980年4月5日中正纪念堂开馆以来，至今已44年。

民进党第一次执政的2007年，台湾教育部修法将中正纪念堂更名为“国立台湾民主纪念馆”、并卸下中正纪念堂匾额以及牌楼上的“大中至正”字样，改挂“自由广场”，“中正广场”从此改名为“自由广场”。马英九上任总统后，将名字恢复为中正纪念堂，中正纪念堂匾额重新挂回，但在大门口牌楼上的匾额题字仍维持“自由广场”，并未将原本的“大中至正”挂回。

民进党第二次执政后，中正纪念堂改由文化部管辖。2017年2月，时任文化部长的郑丽君推动中正纪念堂转型，邀请专家学者成立中正纪念堂转型推动咨询小组，下架前总统蒋中正相关商品，停止播放“蒋公纪念歌”。同时，纪念堂内中正艺廊、介石厅、瑞元厅、志清厅、美龄艺廊等各大展演空间改以数字及所属楼层命名。

李远在今年5月上任文化部长后不久便赴立法院备询。他当时表示，中正纪念堂必须处理去除威权崇拜与个人崇拜，以及改善周边的民众休闲环境；包括三军仪队的移置处理，中正纪念堂的转型必须把历史“翻到新的一页”。

台湾文化部上星期五（7月12日）宣布，经与国防部沟通，并在行政院转型正义业务推动专案研商会议中报告后，决定调整中正纪念堂台军仪队执行礼兵卫哨勤务执勤方式。

文化部在新闻稿称，文化部以去个人崇拜、去威权崇拜为现阶段中正纪念堂转型正义目标，要求中正纪念堂驻防的仪队“回归巡查训练及维护场域安全的任务目的，撤除原先于铜像大厅的站哨任务”。