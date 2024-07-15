政务司长：香港将持续提升维护国安方面免疫力

香港政务司司长陈国基接受当地媒体的访问时说，特区政府将加强香港年轻人对中国的认识，持续提升香港在维护国家安全方面的免疫力。

陈国基在香港大公网星期一（7月15日）刊登的访谈中说，香港过去几年发生了三件重要的事情，即改革选举制度、香港国安法生效实施、完成《基本法》23条立法，并形容这三项工作是香港在维护国家安全方面的稳健基石，未来港府将在这一基础上继续发展经济改善民生。

他认为，面对美西方的抹黑，香港仍然不能掉以轻心，并说香港目前可以防范很多威胁，但未来仍要加倍小心，特别是美西方用一些错误的信息扭曲香港真实情况，批评中国和香港，企图用他们以前的方式继续影响香港，使年轻人作出一些反对政府或国家的行为。

陈国基称，这些活动已转为地下变为软对抗，如在网络上攻击政府，对市民还不太明白的政策大做文章等，企图煽动市民，因此市民一定要十分谨慎。他也说，面对这些抹黑，在政策方面，政府要持续推出造福市民的政策，并要做好解释工作，让民众了解政策背后的理念，避免误会。

他也说，港府还将利用海外经贸办事处做好宣传讲解工作。对于错误、不准确，或带有煽动性的言论，港府会即时作出回应，透过媒体或新闻稿进行澄清并进行有针对性的反驳。

陈国基也说，政府将持续推出造福市民的政策，并加强全港市民，特别是年轻人对国家的认识，持续提升香港在维护国家安全方面的抵抗力、免疫力。他认为，社会恢复了正常秩序，市民可以享受到一个和平、安全的环境，相信是本届政府的最大成就。

另据香港01报道，陈国基早前在当地电台节目上指美西方进行无理指控，并说他拒绝接受美西方国家在联合国人权理事会上提出要求废除维护国家安全法、释放危害国安被检控人士的建议。