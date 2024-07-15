话题“有人工资卡转账额度被降到500元”登热搜

话题“有人工资卡转账额度被降到500元”星期天（7月14日）登上微博热搜后，在网上引发各种讨论，包括质疑“银行是不是没钱”“以后取款不再自由”等。有专家说，银行此举是为了防止电信诈骗。

界面新闻星期一（15日）报道，上海一名苏姓男子近日反映，之前银行卡每日转账限额被下调到500元（人民币，下同，92.4新元），年度转账限额1万元。他与支行网点客户经理沟通后，对方说可以在手机端申请视频办理提额。

苏先生说：“但我多次尝试都无法接通，客服一直是全忙的状态，之后客户经理跟我核实了一些个人信息后，把银行转账限额调整为每日10000元，每年20万元，暂时缓解了用卡问题。但如果还需要提高限额，需要到银行网点办理。”

据《证券日报》报道，7月份以来，多家银行密集发布公告称，持续调整个人结算账户的非柜面渠道的支付限额。此外，还有多家银行停止手机银行中ATM扫码取款业务，交通银行、农业银行、中信银行等还收紧无卡存取款业务。

《证券日报》引述中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏说，银行上述业务调整主要原因是电信诈骗多发并且形式多样、隐蔽性强，损害了广大居民的正当合法权益。银行调整非柜面渠道支付限额、停止部分线上渠道服务功能，有助于提升居民银行账户资金安全水平，减少电信诈骗案件发生，更好保障居民财产安全。

银行应该如何在反诈和便利性之间达到平衡？《每日经济新闻》引述复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼说，银行等金融机构应以法律法规和相关制度为依据，不能超过法律法规对客户提出额外、无理的要求，不得将公安部门备案、审核作为开立账户、支取现金的前提。同时，银行应提高工作精准度，充分运用技术手段，优化模型，精准排查，尽量降低“误伤”的比例。

他进一步说，如果发生“误伤”，应采取更人性化的救济措施。如优化工作流程，以线上和线下结合的方式，便利用户办理解除限制手续。