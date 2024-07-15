港府拟研定新例 赋权基层医疗署设服务质素保证机制等

香港基层医疗署星期一（7月15日）正式成立，特区政府将研定新法例，赋权新设的基层医疗署设立服务质素保证机制等。

港府当天在新闻公报中，宣布医务卫生局（简称医卫局）辖下基层医疗署正式成立，承接现有基层医疗健康办事处的工作。

据介绍，基层医疗健康专员彭飞舟医生将带领基层医疗署，专责管理与基层医疗相关的服务供应、标准制定、质素保证和人员培训，并透过策略采购统筹处，以策略采购方式规划基层医疗健康服务和分配资源，从而加强整体基层医疗服务。港府当天也将成立基层医疗委员会，协助基层医疗署有效发挥其职能和行使其职权。

基层医疗健康办事处自2019年成立以来，一直监察和督导基层医疗健康服务的发展，之后在2022年底公布《基层医疗健康蓝图》，列出具体建议和执行计划，为香港基层医疗健康的未来发展勾划出策略性路线图。港府的目标是全力重整医疗体制，将目前以治疗为主、医院为中心的格局，扭转为以预防为重、社区为中心的体制，并投放更多资源推动基层医疗。

香港医卫局局长卢宠茂说，作为发展基层医疗的专责机构，基层医疗署将继往开来，更全面地统筹管理公私营界别的基层医疗服务、制订标准和设立质素保证机制。基层医疗署将整合和统筹由卫生署、医院管理局（医管局）、非政府机构，以及私营医疗界别各个不同单位提供的基层医疗服务，以及发展全新的服务和管理模式，全方位巩固和促进基层医疗发展。

他也说，卫生署将继续维持其公共卫生职能，规划全香港整体公共卫生策略，以及担当规管和执法角色，包括优化监管药物器械的审批注册。医管局则集中为市民提供公立医院服务和相关医疗和康复服务，并在基层医疗署制定的政策下，专注为弱势社群，尤其是无力负担医疗费用者提供不可或缺的安全网。有关分工将有助把基层医疗定位为医疗服务金字塔的基础，同时为医院和医疗机构的第二层和第三层专科医疗服务把关。

港府将研究制定新法例，赋予基层医疗署权限和法定权力，包括界定基层医疗服务提供者、审核和监察相关人员的服务质素、订立适用于私营基层医疗服务提供者的服务标准，以及设立服务质素保证机制等。