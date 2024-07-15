中国新一代天气雷达业务软件在123个雷达站试运行

中国将从星期二（7月16日）开始进入为期一个月的“七下八上”防汛关键期，中国气象局新一代天气雷达业务软件星期一（15日）在全国123个雷达站开展业务试运行，以筑牢气象防灾减灾第一道防线。

据澎湃新闻报道，这款名称为ROSE3.0的新一代天气雷达业务软件，是中国气象局雷达工程项目针对新一代天气雷达台站业务应用开发的软件。

相比旧一代的ROSE2.1，ROSE3.0主要升级三大部分，包括软件功能、国产操作系统支持、强对流天气监测和报警能力。尤其是在强对流天气监测和报警能力提升方面，为提高产品识别率，ROSE3.0优化了台站端基数据质量控制和产品算法，并在雷达定量估测降水产品以及冰雹、龙卷、雷暴大风、短时强降水等四种强对流自动报警产品方面有所改进。

ROSE3.0试运行为期三个月，将持续至10月15日。

另据新华社、中新社等报道，中国水利部副部长王宝恩星期天（14日）在记者会上预测，今年“七下八上”期间，中国旱涝并发、涝重于旱，暴雨洪水等极端突发事件趋多、趋广、趋频、趋强，致灾影响重，形势严峻复杂。

入汛以来，珠江、长江、太湖、淮河等流域大江大河大湖接连发生20次洪水。

“七下八上”是每年中国防汛形势最严峻的时期。王宝恩说，全国从7月16日零时起进入防汛关键期，水利系统全面启动防汛关键期工作机制，将强化流域水工程统一联合调度，突出抓好水库安全度汛、中小河流洪水和山洪灾害防御等工作。