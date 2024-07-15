习近平《求是》刊文：推进中国式现代化必须坚持独立自主

中共总书记习近平在中共中央机关刊物《求是》刊文，强调推进中国式现代化必须坚持独立自主、自立自强，同时，自信才能自强，没有坚定的制度自信就不可能有全面深化改革的勇气。

据新华社报道，星期二（7月16日）出版的第14期《求是》杂志将发表习近平的文章《必须坚持自信自立》。这是习近平2013年1月至2024年3月期间有关论述的节录。

文章称，中国的问题必须从中国基本国情出发，由中国人自己来解答。要坚持对马克思主义的信仰、对中国特色社会主义的信念，坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，既不能刻舟求剑、封闭僵化，也不能照抄照搬、食洋不化。

文章认为，自信才能自强。当今世界，中国共产党、中华人民共和国、中华民族是最有理由自信的。推进中国式现代化，必须坚持独立自主、自立自强，坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上，坚持把中国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中。

文章指出，没有坚定的制度自信就不可能有全面深化改革的勇气，同样，离开不断改革，制度自信也不可能彻底、不可能久远。全面深化改革，是要使中国特色社会主义制度更好；坚定制度自信不是要固步自封，而是要不断革除体制机制弊端，让制度成熟而持久。“中国发展前景是光明的，我们有这个底气和信心”。

中共二十届三中全会星期一（7月15日）上午开始举行，习近平代表中央政治局向全会作工作报告，并就《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定（讨论稿）》向全会作了说明。