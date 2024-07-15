台外交部调查报告：驻美代表实际公款开支低于此前报道

台湾外交部调查报告出炉，显示驻美代表俞大㵢的实际公款支出，没有此前报道说的那么多。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，台湾《镜周刊》早前爆料称，俞大㵢花费800万元公款（新台币，下同，约33万新元）为驻处馆长职务宿舍购置物品，当中包括豪华沙发组、蓝牙音响和瑞士品牌咖啡机等。台外交部星期一（7月15日）提交的调查报告显示，俞大㵢的实际公开支出不如上述周刊的报道所指。

台立法院外交及国防委员会6月底请外交部两周内送交俞大㵢公款花费的调查报告，此报告星期一下午送抵立院。

报告指出，俞大㵢被指花96万元买沙发组，实际支出为42万元。他其实花1万8000元买了床垫，并非添购了两张皆25万元的床。至于蓝牙音响，俞大㵢用2.6万元为办公室买了一台、另一台职务宿舍用花4.5万元添置，并非外界指的花了13万元。咖啡机部分，俞大㵢用4.6万元为双橡园买了一台，另一台在职务宿舍用，花费8.1万元，不是报道所指的22万元。

根据统计，驻处馆长职务宿舍实际购置家具支出，共计约4万2919.44美元，以32.5的汇率计算，折合约139万4882元新台币，非外界所指的800万元。

至于驻处馆长座车汰换的问题，台外交部指出，驻处今年曾提报公务车汰换规划是拟以已达汰换标准的两辆小客车，汰换成一辆在华府政商界普遍使用的七人座厢型车，以利执行公务的统一运用，未获核准后，驻处暂未拟提报其他汰换规划。