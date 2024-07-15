安徽一干部被双开 通报称“精神缺钙”

安徽省在通报一名干部被“双开”（开除中共党籍和公职）时，指其“精神缺钙”，措辞罕见。

安徽省纪委监委网站星期六（7月13日）通报，日前，经中共合肥市委批准，合肥市纪委监委对合肥市土地储备中心原党组副书记、主任赵无名严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

通报称，赵无名信仰缺失，精神缺钙，对中共不忠诚不老实，对抗组织审查；利用职权大肆收受管理服务对象礼品、礼金、消费卡；在组织谈话函询时不如实向组织说明问题；亲清不分，底线失守，借用管理服务对象钱款；利用职务便利为他人在项目规划、土地使用权取得、项目审批等事项上谋取利益，非法收受他人巨额财物等。

通报指赵无名严重违反中共的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣。经合肥市纪委常委会会议研究并报合肥市委批准，决定给予赵无名开除党籍处分；由合肥市监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

“精神缺钙”一词并非第一次出现在对落马官员的描述中。

中国央视2024年初推出的反腐专题片《持续发力纵深推进》中，吉林省政协原副主席张晓霈反思道：“走到重要领导岗位的时候，地位高了，权力大了，自己理想信念开始滑坡了，精神缺钙了，得软骨病了，开始贪婪，看重金钱胜过看重事业了。”

中共中央组织部主管的《共产党员网》曾在2016年将“精神之钙”一词列为习近平治国理政关键词，指该词是在2012年中共十八届中央政治局第一次集体学习时提出的。

习近平当时说：“没有理想信念，理想信念不坚定，精神上就会缺钙，就会得软骨病。现实生活中，一些党员、干部出这样那样的问题，说到底是信仰迷茫、精神迷失。”