下午察：特朗普被袭击，中国网民“狂欢”？

美国前总统特朗普在竞选集会演说时遭袭击，连续两天成为中国互联网的热点，不仅主流媒体积极报道分析，网民和自媒体的段子也不少。

网民们讨论的话题包括但不限于，从袭击者使用的工具和特朗普的反应速度来看事件是否是自导自演、特朗普那张高举拳头的照片如何拍摄、以及特朗普已经通过了考验，符合老话说的：“大难不死，必有后福”。

有自媒体星期天发文预测，中国A股的“特朗普概念股”川大智胜可能会涨。川大智胜这家软件公司与特朗普本人毫无关系，但这一股票在2016年特朗普当选美国总统开始，每当特朗普有重大消息，都会随之大升大跌。这是因为中国股民认为“川大智胜”这四个字，是“川普（特朗普）用智谋取得大胜”的意思。

这听上去有些无厘头的预测却成真了。星期一（7月15日）川大智胜开盘涨停。公司回应称，原因没法判定，公司经营正常。该公司上周曾发盈利预警，预计上半年将亏损高达2300万元人民币（424.89万新元），较去年同期亏损的1169.51万元进一步扩大。

赞赏特朗普？

特朗普被袭击的视频从星期天（7月14日）上午开始在中国互联网上迅速传播，一些网民称特朗普反应迅速，怀疑他自导自演。随之不少专家分析，这一概率很低。

据中新社报道，新华社《世界军事》原执行主编金昊说，180米到275米这个距离能够确保打中耳朵而不伤及脑袋，在现实中是很难做到的；财经博主叶抱一说：“说苦肉计的，有见过打头的吗？”

从不吝啬对美国批评的中国学者金灿荣也对“观察者网”说，这起事件“就是暗杀”，也影响了网民对这件事的判断和舆论走向。微博话题“特朗普枪击事件大概率不是自导自演”吸引1500多万次的阅读量。不少爱国博主说，特朗普遇袭没有惧色，“的确坚强”，言语中不乏赞赏。

许多人对美国枪支管理和安全问题进行严肃讨论，批评美国政治极端化趋势，但与特朗普相关的周边获得了更多注意力。摄影博主“宁思潇潇”分析特朗普那张脸部带有血迹并高举拳头的照片是如何拍摄出来的文章，在微信平台上的阅读量超过10万次，吸引1000多条留言。微博上“特朗普人生照片是如何诞生的”话题，也有860万次的阅读量。

美联社摄影师、普利策奖得主武奇（Evan Vucci）拍摄的特朗普被枪击后高举拳头的照片，被中国网民称为“特朗普人生照片”，纷纷讨论其构图和拍摄方法。（互联网）

还有网民把特朗普的有惊无险与东方玄学挂钩。自媒体“不相及研究所”发表题为“如果没有风水，川普不可能走到今天这一步”的文章，称特朗普在1995年就邀请华人风水师天山本研（Punch-Yin）为其酒店项目提供建议。文章不无调侃地说，特朗普善用风水的力量，成为“改变世界的风云人物”。

特朗普（右）邀请华人女风水师天山本研（中）参与特朗普世界大厦（Trump World Tower）的奠基仪式。（互联网）

自媒体抓住了特朗普这一流量密码，中国卖家也抓住商机。据《南华早报》报道，袭击发生后的数小时，已有商家在电商平台上架以这起枪击案为主题的T恤。一名25岁的淘宝卖家称，在三个小时内，就接到来自中国和美国的2000多个订单。

热搜常客川建国

这不是中国网民第一次以隔岸观火的娱乐姿态消费特朗普的新闻。从2016年特朗普赢得美国总统选举以来，中国网民就给他起过各种外号——川普、懂王、川建国、大统领……他最近一次在中国登上热搜，是5月底被定罪的时候。美国媒体美国之音称，中国网民看热闹，是希望看到美国社会因此出现动乱。

中国网民对特朗普的看法很复杂。一些人欣赏他的商业成功，一些人认为他没有政客的虚伪，但也有许多人借着谈论他，来讽刺特朗普的成功折射出美国民主的荒唐，甚至失效——一个口无遮拦、被定罪的人，居然能竞选美国总统？

《纽约时报》2017年一篇报道分析，即便是觉得他政策不靠谱的中国人，也将他视为是令人耳目一新的反传统者。文章引述南加州大学的政治学教授罗森（Stanley Rosen）说，中国人欣赏难以捉摸的、自信的性格，中国历史上的此类人物包括现代中国之父毛泽东。

但除了鲜明性格和充满戏剧性的经历，特朗普能吸引中国民众的关注，也和中美关系分不开。现任美国总统拜登在任的过去几年，中美关系似乎已经低迷到了最低点。今年以来，中美高层交往变多，但在台海、西藏、俄乌战争、芯片封锁、贸易关税等等问题上的分歧和摩擦却不少。

特朗普胜选机率增加，中国网民们热切讨论的背后似乎隐含着一种期待：如果换个人，就会有改变。

但也有不少网民“泼冷水”：“谁赢都一样，我们决定不了大选，也无法决定中美关系的走向。”

谁赢都一样？

在特朗普担任美国总统期间，中美爆发了激烈的贸易战，美国2018年和2019年对价值数千亿美元的中国商品征收额外关税。这一次，特朗普对华的强硬态度似乎有过之而无不及。

今年2月，特朗普在福克斯新闻节目中说，如果他在今年11月再度当选总统，他将再次对中国征收关税，税率可能超过60%。彭博经济研究数据显示，这将导致中国对美5750亿美元（7735.8亿新元）的计划出口额基本归零。除了关税，特朗普也谈到届时会有“积极的新限制措施”，包括阻止中国未来购买美国能源和电信等关键领域的基础设施等。

在南中国海和台湾问题上，特朗普政府也可能有更多动作。据BBC报道，共和党安全问题的重要发声者、有望在特朗普政府中担任要职的科尔比（Elbridge Colby），主张将北京作为华盛顿海外安全政策的主要优先事项。

彭博社今年2月的一篇分析文章称，特朗普与拜登这两个人，一个挑起了贸易战，一个扩大了贸易战范围，他们都表现出对中国的更强硬态度，因此无论谁赢得美国大选，中国都是输家。

文章称，特朗普在贸易问题上和美国盟友及对手多次出现争端，而拜登则建立了广泛联盟，说服荷兰和日本政府在半导体技术方面挤压中国。因此，也有观点认为，特朗普若上台，美国在欧洲的盟国关系可能松动，可以让北京有机会修复和欧盟的关系。

中国专家分析，无论是特朗普和拜登当选，北京都将面临一位总体战略是“排除和遏制中国发展”的美国总统。现在离大选还有三个月，特朗普遇袭事件会如何左右选情，到底谁会胜出，又会给中美带来什么改变？这一切仍待观察。