中国女子游泰遇害 疑凶潜逃澳门落网

一名中国女子在泰国旅游时遇害，疑凶潜逃澳门后落网。

综合《澳门日报》和澳门电台报道，澳门司警星期一（7月15日）通报，一名中国男子在澳门涉嫌诈骗被捕，在交由检察院处理时收到中国大陆警方通知，指在泰国涉嫌绑架并杀害一名中国女子的嫌凶可能潜逃到澳门。在与大陆警方提供的资料比对后，证实涉诈骗男子的泰国杀人案的疑凶身份吻合，因此在当天将该男子移交给大陆警方跟进。

据泰国媒体早前报道，被害中国女子此前到泰国游玩，自6月30日起失联，但手机却保持开机状态。在此期间，她的家属报称曾接到陌生男子电话勒索100万元人民币（18万新元）赎金，并威胁不准报警否则将撕票。

泰国警方上星期六（13日）在北柳府找到一具已腐蚀的尸体，相信是已失踪两周、疑似遭绑架的一名38岁中国女子严瑞敏（Yan Ruimin，音译）。该女子据报被一名中国男子马彦清（Ma Yanqing，音译）绑架。

泰国警方调查发现，有监控视频显示，上述男女有牵手行为，警方也在男子的租赁车辆和住宿房间中，检测出大量清洗后的血迹。警方也寻获相信是被害女子的人体残骸。马某7月3日退房和退车后，从素万那普机场乘机离开泰国。

日前已有传闻嫌犯潜逃到澳门。被害女子的微信支付账号7月4日在澳门某酒店附近购买了榴梿和饺子等食品。

澳门媒体报道，澳门司警局7月11日接获当地某家当铺报案，称10日被人利用一只赝品名表诈骗，损失5万港元（约8610新元）。司警接手调查后，经鉴定相关手表，证实为赝品，同时锁定涉案34岁报称无业的马姓中国男子，发现他典当成功后随即到当地某娱乐场赌博。

7月12日，澳门警方在凼仔客运码头截获准备前往香港的马某，在他身上搜到1500澳门元（约250新元）疑似赃款，以诈骗罪将他送交检察院处理。后经司法当局对他采取身份书录及缴交5000澳门元保释金的强制措施，案件送回司警作适当处理。

在此期间，澳门司警收到大陆警方通知，指日前在泰国涉嫌杀害并肢解一名中国女子的嫌疑人可能藏身澳门，经身份资料对比后，证实为涉案马某。大陆警方同时已注销该男子的中国护照。由于男子的合法逗留许可失效，澳门司警局星期一联同出入境部门按照惯常程序，将他移交大陆有关部门处理。