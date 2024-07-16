台行政院长主持中央廉政会议 强调贪渎零容忍

台湾海峡交流基金会前董事长郑文灿涉贪被收押后，行政院长卓荣泰亲自主持中央廉政委员会会议时说，“贪渎零容忍”是人民检验政府的唯一标准，无论肃贪或扫黑，绝对没有模糊空间，也没有任何人可以侥倖得逞。

据台湾行政院官网发布的新闻稿，卓荣泰星期一（7月15日）首次主持中央廉政委员会会议，并听取当前廉政情势及分析、透明晶质奖-激励公共机构落实廉能治理专案等报告。

卓荣泰说，中央廉政委员会依规定每半年要召开一次，上次会议为去年10月召开。他在5月20日上任后，要求相关单位盘整各重大会议召开时程，并决定在星期一由他亲自主持第一次的中央廉政委员会，藉此表达政府对贪渎零容忍的决心，展现积极打击贪渎的具体行动。

卓荣泰进一步说，今年台湾持续自主遵循联合国反贪腐公约，将在年底对外公布第三次“国家报告”的期中进度，盼与世界同步，让国际看见台湾推动反贪腐工作的决心，同时也要在既有坚实的基础上持续向前精进。

他说，去年6月台湾与美国签订《台美21世纪贸易倡议》，首次将反贪腐列入谈判议题，采取高标准规范，共同防制贪腐行為，除以具体方式深化台美经贸关系外，更为台美经贸往来打下坚实的法律基础。

卓荣泰强调，台湾用最高标准推动反贪腐，以共同价值，加深国际合作；行政团队打造廉能政府的努力，不会有片刻松懈，也不会停歇，期许各部会团结一致，带领行政团队以贪渎零容忍为核心价值，营造廉能透明的公务环境。

卓荣泰重申，贪渎零容忍是人民对政府检验的唯一标准，也是政府部门互相检验的唯一标准，无论肃贪或扫黑，绝对没有模糊空间，也没有任何人可以侥倖得逞。

他指出，只要发现任何不法，或对国家与人民不利的事项，政府绝对会强力扫荡并贯彻执行到底，“只有持续，没有结束；只有尽力，还更要彻底”，这是政府对肃贪、扫黑等工作的态度，政府会持续精进各项做法，争取人民的信赖，回应社会对政府的期待。

郑文灿涉嫌在华亚科学园区开发案中收贿，7月初遭检方声押禁见。执政的民进党方面也证实，郑文灿自7月12日起停权三年。



