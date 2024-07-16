深圳首条自动驾驶公交车线路预计7月底开行

深圳市首条自动驾驶公交车线路预计7月底开行。

综合深圳卫视和南方网报道，深圳巴士集团计划于2024年内在深圳前海推广20台自动驾驶公交车，运营场景将涵盖地铁站、商圈、居民住宅区、中央商务区、产业园区、文旅景区等，致力打造一线城市中心城区规模最大的自动驾驶公交车队。

深圳巴士集团目前已取得深圳市智能网联汽车载人示范应用资质，同时第五分公司已获批开行并运营B998线等四条自动驾驶公交线路，以上线路将于近期开行。第一条自动驾驶公交线路——B998线预计在7月底正式开行。

首条线路采用全新六米九座新能源自动驾驶小巴，车辆搭载了高清车载摄像头、毫米波雷达和激光雷达，可360度精准感知周围的车辆、行人、非机动车及路况变化，并搭载中国领先的自动驾驶系统，使车辆在预定的路线上安全行驶。

公交车内则配置智能交互展示屏，可实时显示车辆传感器感知到的周边交通参与者，以及车辆自动驾驶状态信息、车辆规划行驶线路，给乘客提供安全、便捷、舒适、智能的出行体验。

车辆行驶过程中，除可精准实现车道线识别、红绿灯信号识别、超车变道等，还可安全高效的处理各类高难度的城市复杂驾驶场景，如在无红绿灯的路口进行无保护左转安全通行、人车混行的红绿灯路口通行、识别避让占道车辆及施工区域、礼让行人、精准进站停靠等。