美企高管据报将在三中全会结束后组团访华

一批重量级美国企业的高管将于下周前往北京，希望在广受关注的中共二十届三中全会结束后与中国官员会面，以获得第一手资料。

《南华早报》星期二（7月16日）引述知情人士报道上述消息，并称此次访问将由总部位于华盛顿的美中贸易全国委员会（USCBC）安排。

据报道，此次访问名单上的公司包括高盛、星巴克、霍尼韦尔、联合健康、耐克和高通，这些公司在中国拥有庞大的业务。

知情人士说，该访问团希望与中国领导人会面，“例如外交部长王毅和商务部部长王文涛”。

知情人士称，访问团访华的具体日程尚未确定，因为三中全会于星期一（7月15日）开始，预计召开四天，而行程细节也可能发生变化。

《南华早报》报道称，外国商界领袖很少在三中全会后立即对中国进行如此高层级的访问，尽管一年一度的中国发展高层论坛为外企领袖提供了一个与中国官员交流的窗口。

北京自2000年以来每年都举行中国发展高层论坛。此论坛历来为跨国企业首席执行官和中国政策制定者提供会面并讨论外商投资问题的机会。

官网资料显示，美中贸易全国委员会是一家代表超过270家在中国开展业务的美国企业的非政府、无党派、非营利性组织。

美国近年来试图与中国脱钩，但美中贸易全国委员会仍与中国官员频繁互动，包括在去年11月共同举办晚宴，欢迎中国国家主席习近平到访旧金山。