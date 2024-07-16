中国请世贸设专家组审理与美国贸易争端

中国请求世界贸易组织成立专家组，协助审理中美之间的贸易争端。

中国商务部发言人星期一（7月15日）在官网就诉美《通胀削减法》世贸争端案答记者问时说，中方3月26日将美国《通胀削减法》有关新能源汽车补贴等措施诉诸世贸组织争端解决机制。由于美方未能与中方通过磋商达成解决方案，中方7月15日向世贸组织提出设立专家组请求。

发言人指出，美国《通胀削减法》以使用美国等特定地区产品作为补贴前提，排斥中国等世贸组织成员产品，人为设置贸易壁垒，推高能源绿色转型成本，无论如何包装美化，都无法改变涉案补贴歧视性、保护主义和违反世贸组织规则的本质。

发言人表示，中方坚决推进诉讼程序，是以实际行动维护以世贸组织为核心的多边贸易体制权威性和有效性，维护国际应对气候变化的共同努力。

发言人说，中方认同世贸组织成员以符合世贸组织规则的方式实施产业补贴，支持能源绿色转型，促进经济社会发展，并再次敦促美方遵守世贸组织规则，停止滥用产业政策损害国际应对气候变化合作。

另据新华社报道，对外经济贸易大学国家对外开放研究院、法学院教授纪文华受访时说，中方上述请求是加快推动美国《通胀削减法》世贸争端案诉讼进程的重要行动，值得高度关注。

纪文华介绍，根据世贸组织争端解决规则，在起诉后，中美双方有至少60天磋商期。60天后，如果协商未能解决争议，起诉方可随时要求世贸组织争端解决机构（DSB）设立专家组。在专家组建立并组成后，将按照诉讼程序开展工作，对案件涉及的事实和法律问题进行审查并作出裁决。

纪文华认为，中方此举明中国诉美《通胀削减法》世贸争端案正式进入诉讼阶段，展示中国坚决维护多边贸易体制的坚定态度，也展现中方对案件所涉法律问题上的信心。