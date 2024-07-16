民调：赖清德支持度同比略增 分析称郑文灿涉贪案烧不到赖

台湾总统赖清德就职即将满两个月，期间曾发生朝野阵营因立法院改革法案陷入一系列攻防战，以及海基会前董事长郑文灿涉贪被收押等事件。不过，台湾亲绿民调的最新结果显示，49.9%的台湾民众赞同赖清德处理国家大事的方式，与上个月相比略增1.7个百分点。

台湾民意基金会星期二（7月16日）在官网公布最新民调，49.9%的台湾民众赞同赖清德处理国家大事的方式，细分来看，15.1%非常赞同，34.8%还算赞同；至于不赞同者有31.2%，比起上个月的调查上涨5.6个百分点。

民调显示，上个月有19.6%的台湾民众非常赞同赖清德处理国家大事的方式，还算赞同者则有28.6%。

据《联合报》报道，台湾民意基金会董事长游盈隆就此说，在过去一个月，非常赞同赖清德处理国家大事方式的人，减少4.5个百分点，这等于流失近90万名“铁粉”，但还算赞同他处理国家大事方式的人增加6.2个百分点。

他进一步说，赖清德的民意支持规模略增，但支持强度减弱，整体来说，“失之东隅， 收之桑榆”。

游盈隆分析，赖清德上任50天，遭遇6月声望重挫10个百分点后，7月能避免继续下滑，甚至逆势上扬1.7个百分点，主要有五大原因。

第一、 对中国大陆态度强硬，年轻人有明显回流迹象；第二， 总统蜜月期效应犹存；第三， 暗示“非核家园”能源政策可能转向；第四、卓荣泰内阁施政表现尚称平稳，过去一个月，内阁施政满意度有小幅提升，多少有点助益；第五，郑文灿涉贪案虽引起高度注目，但因社会普遍认知，他并非赖清德在政治上的亲密战友，因此涉贪案大火会烧到民进党，但暂时烧不到赖清德。

游盈隆说，在短期内，郑文灿涉贪案和赖清德声望是两个独立事件，不影响到赖清德声望。

台湾民意基金会的民调也显示，有39.4%受访者认为，郑文灿涉贪事件严重冲击台湾民众对民进党政府的信任感，而有41.3%表示不严重。

此次民调访问时间为7月8日至10日，以全台20岁以上成年人为对象，采用住宅电话与手机并用的双底册抽样。有效样本1073人，分别是住宅电话753人，以及手机320人；抽样误差在95%信心水准下约正负2.99个百分点。