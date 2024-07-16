瑞银：美国60%的关税将导致中国经济增长率减半

瑞银集团的最新研究显示，如果美国对所有中国输美商品征收60%的新关税，将导致中国经济的年增长率减半以上。这凸显出美国前总统特朗普重新入主白宫对北京方面构成的风险。

根据彭博社，今年早些时候有报道称，特朗普正在考虑对中国进口商品征收60%的统一关税。瑞银经济师星期一（7月15日）发布的一份报告显示，如果该情况发生，中国接下来的年度国内生产总值（GDP）将下降2.5个百分点。

继2023年经济增长5.2%之后，北京今年力争实现5%左右的增长。

瑞银的预测是基于这个假设：部分贸易通过第三国转移，中国不会报复，其他国家也不会跟随美国一起对中国产品征收关税。瑞银经济师在报告中写道，对经济增长的拖累中，一半将来自出口下滑，其余则来自消费和投资受到的打击。

瑞银首席中国经济师汪涛等人说，随着时间推移，通过经由其他经济体更多的出口和生产，有助于减少美国关税上涨的影响，但其他国家也存在提高对中国进口产品关税的风险。

出口是中国经济今年强劲的增长动力，迄今为止净出口占经济扩张的14%，上个月的贸易顺差也升至创纪录水平；但却引发了贸易伙伴的抱怨，越来越多的国家征收关税或考虑采取措施应对。

瑞银预计，中国2025年的经济将增长4.6%，2026年将增长4.2%。该银行也估计，纵使出台一些刺激政策以反制任何关税造成的影响，这两年的增长率也可能降至3%。

瑞银报告称，政府可能采取财政措施和宽松的货币政策来减轻关税大幅上调的影响，而相关资金可能来自特别国债的发行。经济师在报告写道，中国央行可能会让人民币贬值5%至10%。